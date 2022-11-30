Невилл об успехе Магуайра в сборной: «Он ощущает больше любви, ему комфортнее. В «МЮ» никому ничего не прощают и съедают заживо»

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл высказался об игре на .

– Почему за сборную Магуайр играет лучше, чем за клуб?

– Я думаю, что в сборной Англии он чувствует больше любви. Ему там комфортнее.

И я думаю, что таких футболистов несколько. Рахим Стерлинг, к примеру. В матче с Ираном он был в лучшей форме, чем в «Челси» в этом сезоне.

У Англии хорошая команда, в которую верит тренер. Я не думал, что Магуайр будет играть, думал, что если он и будет выходить, то слева в тройке защитников. Поэтому для Харри так провести первые матчи – колоссальный успех.

Харри – отличный центральный защитник, он блистательно выступил на последних двух турнирах, а в последний год стал для него ужасным периодом.

В «МЮ» никому ничего не прощают, если у тебя что-то идет не так – это место съедает тебя заживо. И именно это происходит с Харри сейчас.

Но я думаю, что он прорвется. Могу сказать, что в «МЮ» уже были футболисты, прошедшие через нечто подобное и ставшие сильнее, – сказал Невилл Sky Sports.

А почему Магуайр вообще играет за сборную, если у него все плохо в «МЮ»? Фаворитизм Саутгейта или он тут правда хорош?