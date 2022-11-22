Фердинанд о сборной Англии: «Любой болельщик знает, что оборона – наше слабое место, поэтому мы выставляем более атакующий состав»

прокомментировал победу сборной Англии над Ираном на .

В матче 1-го тура группового этапа англичане обыграли сборную Ирана со счетом 6:2. На данный момент команда Гарета Саутгейта занимают 1-е место в своей группе.

«Спросите любого болельщика в нашей стране, и он скажет, что наше самое слабое место – это оборона, поэтому мы выпускаем на поле более атакующий состав.

Мы выглядели великолепно. Одновременно сделали четыре замены, которые снова изменили ход игры. [Маркус] Рэшфорд и [Джек] Грилиш забивают, и все идет для нас своим чередом», – сказал бывший игрок и сборной .