Мбаппе, Левандовски, Гризманн, Шченсны, Жиру, Крыховяк – в старте на матч Франции и Польши
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Польши на матч 1/8 финала ЧМ-2022.
Состав Франции: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.
Состав Польши: Войчех Шченсны, Бартош Берешиньски, Якуб Кивер, Камиль Глик, Мэтти Кэш, Пшемыслав Франковски, Себастьян Шиманьски, Гжегож Крыховяк, Петр Зелиньски, Якуб Каминьски, Роберт Левандовски.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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