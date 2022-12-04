Мбаппе, Левандовски, Гризманн, Шченсны, Жиру, Крыховяк – в старте на матч Франции и Польши

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Стали известны стартовые составы сборных Франции и Польши на матч 1/8 финала ЧМ-2022.

Состав Франции: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан ГризманнУсман ДембелеКилиан Мбаппе, Оливье Жиру.

Состав Польши: Войчех Шченсны, Бартош Берешиньски, Якуб Кивер, Камиль Глик, Мэтти Кэш, Пшемыслав Франковски, Себастьян Шиманьски, Гжегож Крыховяк, Петр Зелиньски, Якуб Каминьски, Роберт Левандовски.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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