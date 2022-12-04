Каждый игрок сборной Англии получит 400-450 тысяч фунтов в случае победы на ЧМ

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Каждый игрок сборной Англии получит 400-450 тысяч фунтов в случае победы на ЧМ.

Как пишет The Telegraph, футболистам сборные Англии положены бонусы за выход в каждый последующий раунд ЧМ-2022.

Если команда Гарета Саутгейта дойдет до финала и победит в нем, то каждому игроку достанется по 400-450 тысяч фунтов.

Сегодня сборная Англии сыграет с Сенегалом в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая стартует в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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