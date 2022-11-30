У Люка Шоу умерла бабушка перед ЧМ: «Она долго боролась с раком. Но у меня было время пережить горе и сосредоточиться на игре»
Люк Шоу рассказал, что накануне ЧМ-2022 узнал о смерти своей бабушки.
«Моя бабушка, к сожалению, скончалась [до начала ЧМ-2022]. Она долго боролась с раком и, к сожалению, скончалась незадолго до первой игры. Но, конечно, Гарет [Саутгейт] был добр ко мне, он поговорил со мной и спросил, в порядке ли я. Но я здесь, этот чемпионат мира много значит для меня, и я не хотел ничего пропустить.
Бабушка была очень близким для меня человеком. В детстве я много времени проводил с ней. К сожалению, она долго болела раком, ей было очень тяжело. Но у меня было время погоревать и затем полностью сосредоточиться на чемпионате мира» – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в интервью The Athletic.
Сборная Англии вышла в плей-офф с первого места в группе. В 1/8 финала команда сыграет против сборной Нидерландов.
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