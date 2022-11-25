Каррагер сравнил свою и нынешнюю сборные Англии: «Если нас называли «золотым поколением», то этих ребят придется называть примерно так же»

Джейми Каррагер рассказал, какое поколение считает лучшим.

«Эта сборная Англии добилась гораздо большего, чем любая команда, в которую я вызывался.

Когда мы говорим о «золотом поколении», мы думаем о них как о хороших индивидуально игроках, но футбол – это командная игра, а мы никогда не были выдающейся командой.

Мы были прекрасной группой отдельных игроков, но это было заметно больше на клубном уровне, чем на международном. А многие из этих парней переносят свою форму из на международную арену.

Если нас называли «золотым поколением», то этих ребят придется называть примерно так же», – сказал экс-защитник и английской сборной.

«Золотым поколением» принято считать английскую сборную, в которой помимо Каррагера играли Джон Терри, Дэвид Бекхэм, , Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд. Однако значимых результатов на международной арене та сборная добиться не сумела.

При Гарете Саутгейте англичане дошли полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.

Сегодня сборная Англия сыграет против США во 2-м туре группового этапа в Катаре.