Каррагер сравнил свою и нынешнюю сборные Англии: «Если нас называли «золотым поколением», то этих ребят придется называть примерно так же»
Джейми Каррагер рассказал, какое поколение Англии считает лучшим.
«Эта сборная Англии добилась гораздо большего, чем любая команда, в которую я вызывался.
Когда мы говорим о «золотом поколении», мы думаем о них как о хороших индивидуально игроках, но футбол – это командная игра, а мы никогда не были выдающейся командой.
Мы были прекрасной группой отдельных игроков, но это было заметно больше на клубном уровне, чем на международном. А многие из этих парней переносят свою форму из АПЛ на международную арену.
Если нас называли «золотым поколением», то этих ребят придется называть примерно так же», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» и английской сборной.
«Золотым поколением» принято считать английскую сборную, в которой помимо Каррагера играли Джон Терри, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд. Однако значимых результатов на международной арене та сборная добиться не сумела.
При Гарете Саутгейте англичане дошли полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.
Сегодня сборная Англия сыграет против США во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.
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