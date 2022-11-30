Саутгейт о 3:0 с Уэльсом: «Мы забили дважды, и их дух был сломлен. Гол Рэшфорда со штрафного – невероятный выстрел»

высказался о победе Англии над .

Англичане одержали крупную победу (3:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 и с первого места вышли в 1/8 финала, где сыграют с Сенегалом 4 декабря.

– В первом тайме мы контролировали игру, но не создавали достаточно моментов. Нам нужно было больше верить в себя и угрожать воротам соперника, быстрее играть вперед.

Когда мы забили два гола, поняли, что дух соперника сломлен. У них был трудный турнир.

– Рэшфорд сделал дубль.

– Это здорово. Он хорошо тренировался. Он выглядел впечатляюще с того момента, как вернулся. Мог сделать и хет-трик. Гол со штрафного – это то, на что он способен, невероятный выстрел.

Мне казалось, что Рэшфорд и Фоден в первом тайме были довольно незаметны, так что мы поменяли фланги. И оба игрока здорово отреагировали, забили голы, – сказал главный тренер сборной в эфире BBC One.

Рэшфорд забил первый на ЧМ-2022 гол ударом со штрафного. Форвард «МЮ» сделал дубль, отправив мяч в домик вратарю, и догнал Гакпо, Мбаппе и Валенсию

Знаем две пары 1/8 финала: Нидерланды – США и Англия – Сенегал. У европейцев будут проблемы?

Англия и США – в плей-офф, Иран остался в одном голе от 1/8 финала. Итоги группы В