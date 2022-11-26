Гарет Саутгейт: «На ЧМ-2022 будет много шума. Англия все еще может выиграть группу, это наша цель»
Гарет Саутгейт считает, что по ходу ЧМ-2022 будет много шума извне.
В пятницу сборная Англии сыграла вничью с США (0:0). Перед игрой англичане преклонили колено.
«Слушайте, я уверен, что будет много шума. Это турнир внешнего шума.
Мы на своем пути, осталось немного. Мы все еще можем выиграть группу, это должно быть нашей целью», – сказал тренер сборной Англии.
Англия лидирует в группе B ЧМ-2022 после 2 туров, Иран – 2-й, США – на 3-м месте, Уэльс – 4-й
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