Гарет Саутгейт: «На ЧМ-2022 будет много шума. Англия все еще может выиграть группу, это наша цель»

Теги Гарет Саутгейт сборная США по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 Футбол

Гарет Саутгейт считает, что по ходу ЧМ-2022 будет много шума извне.

В пятницу сборная Англии сыграла вничью с США (0:0). Перед игрой англичане преклонили колено

«Слушайте, я уверен, что будет много шума. Это турнир внешнего шума.

Мы на своем пути, осталось немного. Мы все еще можем выиграть группу, это должно быть нашей целью», – сказал тренер сборной Англии.

Англия лидирует в группе B ЧМ-2022 после 2 туров, Иран – 2-й, США – на 3-м месте, Уэльс – 4-й

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные