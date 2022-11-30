Англия заняла 1-е место в группе ЧМ впервые с 2006-го. Тогда дошли до четвертьфинала
Сборная Англии заняла первое место в группе чемпионата мира впервые за 16 лет.
Команда Гарета Саутгейта набрала 7 очков, обыграв Иран (6:2) и Уэльс (3:0) и сыграв вничью с США (0:0).
Англичане заняли первое место в группе ЧМ впервые с 2006 года – тогда они набрали 7 очков в квартете с Парагваем, Тринидадом и Тобаго и Швецией.
В том году Англия дошла до 1/4 финала, где уступила Португалии в серии пенальти.
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