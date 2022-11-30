Англия заняла 1-е место в группе ЧМ впервые с 2006-го. Тогда дошли до четвертьфинала

заняла первое место в группе чемпионата мира впервые за 16 лет.

Команда Гарета Саутгейта набрала 7 очков, обыграв (6:2) и (3:0) и сыграв вничью с (0:0).

Англичане заняли первое место в группе ЧМ впервые с 2006 года – тогда они набрали 7 очков в квартете с Парагваем, Тринидадом и Тобаго и Швецией.

В том году Англия дошла до 1/4 финала, где уступила Португалии в серии пенальти.