Англия заняла 1-е место в группе ЧМ впервые с 2006-го. Тогда дошли до четвертьфинала

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Сборная Англии заняла первое место в группе чемпионата мира впервые за 16 лет.

Команда Гарета Саутгейта набрала 7 очков, обыграв Иран (6:2) и Уэльс (3:0) и сыграв вничью с США (0:0).

Англичане заняли первое место в группе ЧМ впервые с 2006 года – тогда они набрали 7 очков в квартете с Парагваем, Тринидадом и Тобаго и Швецией. 

В том году Англия дошла до 1/4 финала, где уступила Португалии в серии пенальти. 

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