DFB хочет, чтобы Флик остался в сборной Германии – из-за отсутствия альтернатив лучше. Тренер тоже хочет продолжить работу
Ханси Флик, вероятно, продолжит работать со сборной Германии.
Немецкий футбольный союз (DFB) намерен продолжить сотрудничество с тренером, несмотря на вылет с ЧМ-2022 на групповом этапе, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild.
Одна из основных причин – отсутствие доступных альтернатив, которые были бы лучше Флика.
Сам тренер также хочет остаться в сборной и воодушевлен перед предстоящим Евро-2024.
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