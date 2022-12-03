DFB хочет, чтобы Флик остался в сборной Германии – из-за отсутствия альтернатив лучше. Тренер тоже хочет продолжить работу

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик ЧМ-2022 Немецкий футбольный союз Футбол

Ханси Флик, вероятно, продолжит работать со сборной Германии.

Немецкий футбольный союз (DFB) намерен продолжить сотрудничество с тренером, несмотря на вылет с ЧМ-2022 на групповом этапе, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild.

Одна из основных причин – отсутствие доступных альтернатив, которые были бы лучше Флика.

Сам тренер также хочет остаться в сборной и воодушевлен перед предстоящим Евро-2024.

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