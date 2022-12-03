Бирхофф о будущем Флика в сборной Германии: «У него контракт до 2024-го. Он его отработает, думаю»

высказался о будущем Ханса-Дитера Флика на посту тренера сборной Германии.

По итогам группового этапа ЧМ-2022 Бундестим не смогла выйти в плей-офф.

«У Ханси контракт до 2024 года, и, думаю, он его отработает.

Я здесь [в футбольном союзе] уже 18 лет. Конечно, я осознаю, что механизм запущен, выступление [сборной] вовсю обсуждается.

Я буду нести ответственность, а продолжать работу или нет, придется решать другим, не мне», – сказал менеджер сборной .

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