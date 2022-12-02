«Полная чушь». Флик поспорил со Швайнштайгером, сказавшим, что игроки Германии недостаточно «горели»

не согласился с критикой .

В интервью после матча Германии с Коста-Рикой (4:2) Швайнштайгер, работающий телеэкспертом, заявил, что игроки немецкой сборной «не горели, а просто наблюдали».

«Это полная чушь», – ответил главный тренер сборной Германии.

Флик спросил у экс-хавбека «Баварии», что тот имел в виду.

«Бывают ситуации, когда я со стороны замечаю отсутствие концентрации, как сегодня при счете 1:1, когда Кэмпбелл был совершенно свободен в центре. Гореть – это не только постоянно атаковать, но и думать головой и оставаться сфокусированным.

Против Японии и Коста-Рики Германия слишком часто оставляла соперников свободными, не прерывала возможности для переключения. Я ожидал гораздо большего.

Вот что я имею в виду под словом «гореть». В других играх я видел это гораздо отчетливее.

Против Испании мы играли хорошо. Но против Японии и Коста-Рики мне этого было недостаточно. Не было искры. Обычно это делает Тони Рюдигер. Но другие? Мне просто не хватило этого», – объяснил свою позицию Швайнштайгер.

«Мы допустили ошибки, но я не вижу, что команда не горела. Они действительно проявили желание. Все решили плохие 20 минут в матче с Японией.

Мы могли бы победить Испанию. Вот за это мы должны себя винить», – ответил Флик.

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