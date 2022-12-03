Месси установил рекорд по количеству матчей за южноамериканскую сборную – у него 169 игр за Аргентину

установил рекорд по количеству матчей за южноамериканскую сборную.

Нападающий сборной вышел в стартовом составе на игру против в 1/8 финала (1:0, первый тайм). Это 169-я игра Лео за национальную команду.

Месси побил рекорд Ивана Уртадо по количеству проведенных игр за сборную из Южной Америки – эквадорец сыграл 168 матчей.

По версии ФИФА, мировой рекорд по числу матчей за сборную принадлежит кувейтцу Бадеру Аль-Мутве (196 матчей). IFFHS считает рекордсменом малазийца Сон Чин Анна (219 игр).

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