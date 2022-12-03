Тренер Австралии: «Сыграть против Месси на ЧМ – воплощение мечты. Не думаю, что кто-то ожидал от нас хотя бы одной победы»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу Грэм Арнолд ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной Австралии высказался о предстоящем матче с Аргентиной.

Сегодня команды встретятся в рамках 1/8 финала ЧМ-2022. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

«Это воплощение мечты – сыграть против Лионеля Месси на чемпионате мира.

Я не думаю, что кто-то ожидал, что мы выиграем хотя бы один матч, а затем выиграем второй на одном чемпионате мира. Это великолепно.

В жизни не часто выпадают такие возможности, так что же с ними делать? Пустить все на самотек или сделать что-то большее и особенное? Когда ты возвращаешься домой, у тебя есть время подумать и повспоминать, но сейчас это [игра с Аргентиной] – наша реальность. Давайте сделаем все, что в наших силах», – сказал Грэм Арнолд.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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