Тренер Австралии: «Сыграть против Месси на ЧМ – воплощение мечты. Не думаю, что кто-то ожидал от нас хотя бы одной победы»
Главный тренер сборной Австралии высказался о предстоящем матче с Аргентиной.
Сегодня команды встретятся в рамках 1/8 финала ЧМ-2022. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
«Это воплощение мечты – сыграть против Лионеля Месси на чемпионате мира.
Я не думаю, что кто-то ожидал, что мы выиграем хотя бы один матч, а затем выиграем второй на одном чемпионате мира. Это великолепно.
В жизни не часто выпадают такие возможности, так что же с ними делать? Пустить все на самотек или сделать что-то большее и особенное? Когда ты возвращаешься домой, у тебя есть время подумать и повспоминать, но сейчас это [игра с Аргентиной] – наша реальность. Давайте сделаем все, что в наших силах», – сказал Грэм Арнолд.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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