Хавбек «Спартака» Игнатов выбрал Роналду в споре с Месси: «Кумир с детства, великий. Из всех ситуаций вышел победителем»

Полузащитник считает своим кумиром.

– Чемпионат мира в разгаре. Для твоего поколения ничего не изменилось: Месси и Роналду по-прежнему на поле и мечтают выиграть этот турнир.

– Да, они как будто были всегда. Я ходил в детский сад, начал интересоваться футболом. Роналду и Месси привлекали внимание. Роналду к тому моменту уже стал состоявшимся футболистом, а о Месси говорили как о восходящей звезде.

Конечно, оба изменились, прошло много лет. Сейчас они гораздо рассудительнее и в жизни, и на поле. А тогда казалось, что очень эмоциональные ребята.

– Месси или Роналду? Только без оговорок.

– Роналду.

– Как русский футболист в отпуске следит за ЧМ? Въедливо – как специалист? Или вообще не смотрит – в качестве протеста?

– Настроение отпускное. Смотрю футбол в удовольствие, телевизор иногда в качестве фона. Матчи заранее не выбираю. Считаю, что ЧМ очень интересный, с сюрпризами.

Саудовцы и японцы, к примеру. Саудовцы не вышли из группы, но ведь как успели удивить. Японцы вообще сенсация. В матче с немцами просто перебегали их. А потом еще и испанцев сделали. Кто бы мог в это поверить.

– Кому симпатизируешь?

– Выделяю бразильцев. У них всегда сильный состав и неизменная задача.

Ну и, конечно, Криштиану. Кумир с детства. Уважаю его за труд, за то влияние, которое он оказал на футбол.

– А как быть с определениями «токсичный», «нарцисс»? Выступил в прессе перед ЧМ, расстроил всех в .

– Не мне его судить. Он такой, какой есть – великий. Футболист такого уровня, что нам не узнать и не понять всех процессов вокруг него.

Криштиану не раз оказывался в таком положении, что все против него. Но из всех ситуаций он вышел победителем, – сказал Игнатов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ