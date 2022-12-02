У Роналду 4 гола в 21 матче сезона: с пенальти – «Шерифу» и Гане, с игры – «Эвертону» и «Шерифу»
Нападающий Криштиану Роналду забил четыре мяча в текущем сезоне.
Португалец не сумел отметиться результативными действиями в матче сборных Португалии и Южной Кореи (1:2) на ЧМ-2022.
В сезоне-2022/23 за 21 матч в составе «Манчестер Юнайтед» и своей национальной команды 37-летний футболист лишь дважды забил с игры: «Шерифу» (3:0) и «Эвертону» (2:1). Еще дважды он реализовал пенальти: против Ганы (3:2) и «Шерифа» (2:0).
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии