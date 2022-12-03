Магуайр взял Роналду, Кейна, Райса и Стоунза в команду мечты для игры 5 на 5: «С такой атакой мы уже победили»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр составил команду мечты по футболу пять на пять.

«Джон Стоунз в защите. И себя туда же поставлю. Для игры в полузащите выберу Деклана Райса, он отлично обороняется, не так ли?

В нападении – Криштиану Роналду и Кейн. С такой атакой нас уже можно считать победителями. Мы просто позволим им забивать голы, а сами сосредоточимся на обороне», – сказал Магуайр в интервью YouTube-каналу сборной Англии.

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