Магуайр взял Роналду, Кейна, Райса и Стоунза в команду мечты для игры 5 на 5: «С такой атакой мы уже победили»

Защитник составил команду мечты по футболу пять на пять.

в защите. И себя туда же поставлю. Для игры в полузащите выберу , он отлично обороняется, не так ли?

В нападении – и Кейн. С такой атакой нас уже можно считать победителями. Мы просто позволим им забивать голы, а сами сосредоточимся на обороне», – сказал Магуайр в интервью YouTube-каналу сборной Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ