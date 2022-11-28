Соболев о России в АФК: «Где скажут, так и будем играть. Футбол давно не делится на Европу и Азию»

высказался о возможном переходе сборной России в азиатскую конфедерацию.

– Дюков сказал, что исполком обсудит переход в Азию. Исходя из того, что видите вы, хотелось бы перехода?

– Футбол уже не делится на Европу и Азию. Играть научились все, обороняться – так точно.

– Вы бы хотели играть в ? Или надо ждать Европу?

– Не знаю. Где скажут, там и будем играть, – сказал нападающий и сборной России.

РФС рассмотрит переход в Азию на исполкоме: «Но УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается»