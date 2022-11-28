Соболев о России в АФК: «Где скажут, так и будем играть. Футбол давно не делится на Европу и Азию»
Александр Соболев высказался о возможном переходе сборной России в азиатскую конфедерацию.
– Дюков сказал, что исполком обсудит переход в Азию. Исходя из того, что видите вы, хотелось бы перехода?
– Футбол уже не делится на Европу и Азию. Играть научились все, обороняться – так точно.
– Вы бы хотели играть в Азии? Или надо ждать Европу?
– Не знаю. Где скажут, там и будем играть, – сказал нападающий «Спартака» и сборной России.
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