Соболев о России в АФК: «Где скажут, так и будем играть. Футбол давно не делится на Европу и Азию»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался о возможном переходе сборной России в азиатскую конфедерацию.

– Дюков сказал, что исполком обсудит переход в Азию. Исходя из того, что видите вы, хотелось бы перехода?

– Футбол уже не делится на Европу и Азию. Играть научились все, обороняться – так точно.

– Вы бы хотели играть в Азии? Или надо ждать Европу?

– Не знаю. Где скажут, там и будем играть, – сказал нападающий «Спартака» и сборной России.

РФС рассмотрит переход в Азию на исполкоме: «Но УЕФА считает нас членом европейской семьи, сотрудничество продолжается»

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