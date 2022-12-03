Дешам о Мбаппе и Левандовском: «Одни из лучших в мире, но обладают разными качествами. Они в разных регистрах»

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Дидье Дешам сравнил Килиана Мбаппе и Роберта Левандовского.

Сборная Франции встретится с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022. Матч состоится 4 декабря.

«Они будут участвовать. Что касается остального... Я позволю вам сравнивать, если вы хотите сравнивать. Они одни из лучших в мире, но обладают разными качествами. Они не в одном и том же регистре. 

Нам нужно ограничивать влияние таких игроков [как Левандовски]. Он очень хорошо использует свое тело. Малейший момент может быть опасен. Но мы не будем фокусироваться только на нем», – сказал главный тренер сборной Франции. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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