Быстров о драке «Зенита» и «Спартака»: «Если хотите подраться – вызовите кого-то на бой и сделайте шоу. А тут все-таки футбол»

высказался о массовой драке в матче «Зенит» – «Спартак».

– Драка в этом матче – нормально или вообще недопустимо?

– Драться нужно на ринге. Если хотите подраться – вызовите кого-то на бой и сделайте из этого шоу. Сейчас так модно. Но тут все-таки футбол. В присутствии ВАР это вообще недопустимо.

Если раньше подобные провокации проходили, то сейчас они не пройдут — могут посмотреть, вернуть эпизод и удалить. Честно, бред, — сказал бывший игрок сборной России.

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