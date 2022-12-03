Аршавин о драке «Зенита» и «Спартака»: «Зачем Промес подходил к Барриосу после фола? Если бы он этого не делал, все бы на штрафном и закончилось»

оценил поведение участников драки «Зенита» и .

– Что думаете о той драке?

– Не так хорошо видел – мы на поле стояли вообще в другом углу. Специально отдельно я не смотрел – только то, что успели показать во время трансляции. В целом, неприятный факт для обеих сторон. Но жесткие дисквалификации тоже можно понять – РФС не заинтересован в драках. Надо с этим жить дальше.

– Сейчас одни считают, что зачинщики – спартаковцы, другие – что зенитовцы. На ваш взгляд, виноват Промес?

– Его обвинить – самое простое. Но зачем он подходил к Барриосу два или три раза после того, как был совершен фол? Наверное, если бы он этого не делал, все бы на штрафном и закончилось.

– Вы согласны с решением КДК? Или Промеса следовало удалить?

– Здесь вопрос – за что? Часто кто-то кого-то провоцирует, а потом удаляют других – потому что ударил или отмахнулся. Наверное, КДК не нашел, за что удалять. Наверное, за провокацию не удаляют.

– У вас в карьере были эпизоды, когда хотелось наброситься на соперника подобным образом?

– В основном в юношеском возрасте – много дрался на поле. Помню, когда в зале играли, на протяжении трех лет дрался с одним и тем же футболистом. Стал ли он известным? Нет, – сказал бывший игрок «Зенита».

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