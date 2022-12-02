Зарема о Промесе в Матче звезд Кубка России: «Футбольное шоу у нас делать не умеют, если не участвует «Спартак»

оценила выбор игроков на Матч звезд Фонбет Кубка России.

«В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне «Спартака». Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России. А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен?

Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем или . Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует «Спартак», — сказала супруга экс-владельца Леонида Федуна.

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