Зарема о Промесе в Матче звезд Кубка России: «Футбольное шоу у нас делать не умеют, если не участвует «Спартак»

Теги Спартак Зенит ФОНБЕТ Кубок России Александр Ерохин Квинси Промес Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Родригао Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова оценила выбор игроков на Матч звезд Фонбет Кубка России.

«В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне «Спартака». Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России. А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен?

Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем Малком или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует «Спартак», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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