Зарема о Промесе в Матче звезд Кубка России: «Футбольное шоу у нас делать не умеют, если не участвует «Спартак»
Зарема Салихова оценила выбор игроков на Матч звезд Фонбет Кубка России.
«В этой заварушке болельщики всех клубов на стороне «Спартака». Самое забавное, что Промес будет участвовать в Матче звезд Кубка России. А почему организаторы турнира не пригласили Ерохина, Родригао или Барриоса? Может, без Промеса этот турнир никому не интересен?
Дзюба вызвал бы больше ажиотажа, чем Малком или Клаудиньо. Я считаю, что футбольное шоу в нашей стране делать не умеют, если не участвует «Спартак», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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