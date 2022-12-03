Быстров о драке «Зенита» и «Спартака»: «Если Промес бил, то должен быть дисквалифицирован. А видимо, бил. Если нет, какие вопросы?»

высказался об участии в потасовке «Зенита» и «Спартака».

«Удивился ли, что Промес не получил дисквалификацию? Тут вопрос не кто зачинщик, а кто не сдержался. Не сдержались игроки – получили наказание.

Если Промес бил, то он тоже должен быть дисквалифицирован. А видимо, бил. Если нет, то какие к нему вопросы? Спровоцировать можно любого.

Помню, раньше в матче с Лихтенштейном, если в тебя плюнули, а судья этого не заметил, ты должен сдерживаться. Мы кусались, когда отворачивался арбитр, но я же не бил никого и не прыгал с двух ног. Хотя, честно, большое желание было, когда в тебя плюют и наступают», – сказал бывший игрок «Зенита» и .

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