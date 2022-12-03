Джо Байден поддержал сборную США перед матчем 1/8 финала .

В аккаунте президента Соединенных Штатов появился видеоролик, на котором капитан сборной , находящийся на стадионе, говорит: «Мистер президент, поднимите голову!» и бьет по мячу.

Дальше по сюжету ролика мяч приземляется на территории Белого дома, где его ловит Байден.

«Это называется «соккер». Вперед, США!

Вы справитесь, парни», – сказал политик.

Сборная США играет с Нидерландами в 1/8 финала чемпионата мира (0:1, первый тайм). Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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