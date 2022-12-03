Фанаты «МЮ» обозначили требования к новым владельцам. Среди них – погашение задолженности, изменение эмблемы, совместное владение клубом вместе с болельщиками
Фанаты «Манчестер Юнайтед» обозначили требования к новым владельцам клуба.
Более 50 групп болельщиков клуба написали открытое письмо, в котором обозначили надежду, что любой новый владелец будет «пестовать и инвестировать» в клуб и признавать его «большим, чем просто коммерческим активом».
Болельщики предъявили следующие требования к потенциальным покупателям:
– Обязательство погасить существующую задолженность клуба и финансировать будущие затраты за счет выпуска новых акций;
– Инвестиции в мужскую, женскую и молодежную команды, а также инвестиции в клубную инфраструктуру для модернизации «Олд Траффорд» и тренировочной базы;
– Совместное владение клубом вместе с фанатами в качестве партнеров, а также репрезентация фанатов в совете;
– Слова «футбольный клуб» должны вернуться на эмблему «МЮ»;
– Совместное владение с фанатами в качестве партнеров, а также представительство фанатов в главном совете компании.;
– Обязательство никогда больше не пытаться участвовать в таких соревнованиях, как Суперлига Европы, без окончательного согласия болельщиков;
– Поддержание уровня цен на билеты на доступном уровне.
Ранее владеющая «Манчестер Юнайтед» семья Глейзеров объявила о готовности продать клуб.
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