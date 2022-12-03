Фанаты «МЮ» обозначили требования к новым владельцам. Среди них – погашение задолженности, изменение эмблемы, совместное владение клубом вместе с болельщиками

Фанаты обозначили требования к новым владельцам клуба.

Более 50 групп болельщиков клуба написали открытое письмо, в котором обозначили надежду, что любой новый владелец будет «пестовать и инвестировать» в клуб и признавать его «большим, чем просто коммерческим активом».

Болельщики предъявили следующие требования к потенциальным покупателям:

– Обязательство погасить существующую задолженность клуба и финансировать будущие затраты за счет выпуска новых акций;

– Инвестиции в мужскую, женскую и молодежную команды, а также инвестиции в клубную инфраструктуру для модернизации «Олд Траффорд» и тренировочной базы;

– Совместное владение клубом вместе с фанатами в качестве партнеров, а также репрезентация фанатов в совете;

– Слова «футбольный клуб» должны вернуться на эмблему «МЮ»;

– Совместное владение с фанатами в качестве партнеров, а также представительство фанатов в главном совете компании.;

– Обязательство никогда больше не пытаться участвовать в таких соревнованиях, как Суперлига Европы, без окончательного согласия болельщиков;

– Поддержание уровня цен на билеты на доступном уровне.

Ранее владеющая «Манчестер Юнайтед» семья Глейзеров объявила о готовности продать клуб.

«МЮ» тоже продают. Среди возможных покупателей – Apple и Бекхэм

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ