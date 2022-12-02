Форвард Канады Дэвид об интересе «МЮ»: «Мне об этом неизвестно, но АПЛ – лучшая лига в мире. Каждый хочет играть там»
Джонатан Дэвид прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед».
Ранее появилась информация о том, что английский клуб хочет приобрести нападающего сборной Канады и «Лилля».
«Мне об этом ничего неизвестно. Когда я нахожусь на чемпионате мира, я просто сосредоточен на том, чтобы наслаждаться турниром и наслаждаться моментом.
Что будет после – я не знаю, посмотрим. АПЛ – лучшая лига в мире, и я думаю, что каждый игрок хотел бы когда-нибудь играть там», – отметил 22-летний форвард.
В этом сезоне Дэвид забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах Лиги 1. На ЧМ-2022 Джонатан провел 3 матча за Канаду, но результативными действиями не отметился.
Полную статистику Джонатана Дэвида можно изучить здесь.
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