Роналду про 1:2 с Кореей: «Никто не любит проигрывать, стоит извлечь урок. В плей-офф надо побеждать»

прокомментировал поражение от (1:2).

– Мы дали им шанс выиграть. Был равный матч. Мы очень хотели победить. И должны быть довольны, что стали первыми в группе.

– Имеет ли поражение значение?

– Никто не любит проигрывать. Мы заранее знали, что вышли в плей-офф. Понимали, что не станем первыми, только если случится маленькое чудо. Не хочу оправдывать себя этим.

Корея сыграла хорошо, и она заслуживает похвалы. Мы должны извлечь урок. Надеюсь, извлечем их из поражения перед следующим матчем. В плей-офф должны победить, мы хотим пройти в следующий раунд, – сказал форвард сборной Португалии.

Заявления Роналду, капитана национальной сборной, после поражения в матче с Южной Кореей (2:1) и споры во время его замены.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ