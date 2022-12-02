Роналду про 1:2 с Кореей: «Никто не любит проигрывать, стоит извлечь урок. В плей-офф надо побеждать»
Криштиану Роналду прокомментировал поражение Португалии от Южной Кореи (1:2).
– Мы дали им шанс выиграть. Был равный матч. Мы очень хотели победить. И должны быть довольны, что стали первыми в группе.
– Имеет ли поражение значение?
– Никто не любит проигрывать. Мы заранее знали, что вышли в плей-офф. Понимали, что не станем первыми, только если случится маленькое чудо. Не хочу оправдывать себя этим.
Корея сыграла хорошо, и она заслуживает похвалы. Мы должны извлечь урок. Надеюсь, извлечем их из поражения перед следующим матчем. В плей-офф должны победить, мы хотим пройти в следующий раунд, – сказал форвард сборной Португалии.
Заявления Роналду, капитана национальной сборной, после поражения в матче с Южной Кореей (2:1) и споры во время его замены.
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