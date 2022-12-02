Португалия с Роналду выиграла группу во 2-й раз из пяти ЧМ и в 1-й раз с 2006-го
Португалия с Криштиану Роналду в составе заняла 1-е место в группе ЧМ впервые с 2006 года.
Португальская команда на ЧМ-2022 стала первой в группе с Южной Кореей, Уругваем и Ганой.
Португалия с Роналду, таким образом, выиграла группу во 2-й раз из пяти последних чемпионатов мира.
На ЧМ-2018 португальцы дошли до 1/8 финала, на ЧМ-2014 не вышли из группы, на ЧМ-2010 вылетели в 1/8 финала, а на ЧМ-2006 заняли 4-е место.
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