Португалия с Роналду выиграла группу во 2-й раз из пяти ЧМ и в 1-й раз с 2006-го

с в составе заняла 1-е место в группе ЧМ впервые с 2006 года.

Португальская команда на ЧМ-2022 стала первой в группе с Южной Кореей, Уругваем и Ганой.

Португалия с Роналду, таким образом, выиграла группу во 2-й раз из пяти последних чемпионатов мира.

На ЧМ-2018 португальцы дошли до 1/8 финала, на ЧМ-2014 не вышли из группы, на ЧМ-2010 вылетели в 1/8 финала, а на ЧМ-2006 заняли 4-е место.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ