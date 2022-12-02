Гендиректор Суперлиги о турнире: «Любой клуб сможет достичь вершины. УЕФА живет без бизнес-рисков, за счет пота клубов»

Генеральный директор высказался о турнире.

«Это будет открытое и меритократическое соревнование, любой клуб сможет достичь вершины. Цель состоит в том, чтобы провести больше качественных матчей на самом высоком уровне.

Мы должны быть в состоянии предложить топ-матчи с сентября по июнь, а не только с марта по май. живет в очень комфортной ситуации, без каких-либо бизнес-рисков. Они живут за счет пота клубов. Мы должны найти решения», – сказал Бернд Райхарт.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ