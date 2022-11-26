«Роналду и Моуринью могли бы не выйти на европейскую сцену, если бы Суперлига существовала последние 20 лет». Директор «Ромы» о проекте турнира

Спортивный директор «Ромы» выступил против проекта Суперлиги.

«Я родом из Португалии, маленькой страны, но у нас один из лучших тренеров в мире и один из лучших игроков в мире.

Возможно, если бы существовала в течение последних 20 лет, мы бы не увидели, как Моуринью и выходят на европейскую сцену.

Я разбираюсь в бизнесе, потому что я работаю на связанной с бизнесом стороне спорта. Я понимаю необходимость получения дохода, но мне не нравится закрывать двери для маленьких стран и маленьких клубов.

Футбол основан на неожиданностях, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти на поле. Просто посмотрите на Саудовскую Аравию, обыгравшую Аргентину на чемпионате мира» – сказал Тиагу Пинту.