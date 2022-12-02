Глава Ла Лиги Тебас: «Суперлига была бы абсолютна разрушительна для национальных лиг. «Юве» не может выступать лидером в финансовых вопросах, «Барса» тоже не пример для подражания»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал проект .

«С этой моделью Суперлиги мы потеряем более 55% нашего дохода, а клубы потеряют 60% своей стоимости. Если бы это произошло во всех европейских лигах, это было бы абсолютно разрушительно.

Они пытаются скрыть разрабатываемый ими формат, который заключается в том, чтобы вернуться к формату 2019-го. Они говорят об этом в частном порядке, но скрывают это по стратегическим причинам, поскольку в среднесрочной перспективе это разрушит национальные лиги.

Суперлига – это не формат соревнований, это повод привлечь к себе внимание. Это идеологическая концепция, восходящая к 2000 году, когда стал президентом . По сути, он хочет, чтобы европейскими соревнованиями руководили те, у кого больше всего ресурсов, и только крупнейшие клубы.

Это всего лишь экспрессия трех клубов – даже одного клуба, только одного человека, Флорентино Переса. , исходя из событий этой недели, не может выступать в качестве лидера европейского футбола в финансовых вопросах. также не является примером для подражания», – заявил Тебас.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ