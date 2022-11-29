Президент «ПСЖ» о создателях Суперлиги: «Мне их жаль. Они показывают, что не понимают футбол и его экосистему»

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о Суперлиге Европы.

– Есть ли у Суперлиги будущее?

– Если честно, мне их [создателей Суперлиги] жаль, потому что из раза в раз они показывают, что вообще не понимают футбол и его экосистему.

Футбол – это не юридический, а социальный контракт. Когда фанаты протестовали на улицах, когда эта не такая уж и Суперлига запустилась и провалилась, они не кричали о юридических договоренностях.

Футбол – это связь между клубами и игроками, между игроками и фанатами, между фанатами и другими сообществами. Это не изменить, – сказал Аль-Хелайфи.

В число создателей Суперлиги Европы входят «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Со стороны итальянского клуба за реализацию этого проекта отвечал Андреа Аньелли, который вчера подал в отставку с поста президента «Юве».

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