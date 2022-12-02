У Роналду 0 голов с игры на групповом этапе ЧМ-2022. Криштиану забил Гане с пенальти

ни разу не забил с игры на групповом этапе .

В матче 3-го тура против 37-летний португалец вышел с первых минут, но забитым мячом не отметился. На 65-й минуте его заменил Андре Силва.

Единственный гол на турнире форвард сборной Португалии забил с пенальти – в 1-м туре в ворота Ганы (3:2).

Напомним, Португалия досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира.

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