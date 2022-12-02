Госсекретарь США – Макрону: «Спасибо, что удержали Мбаппе в «ПСЖ». Рад, что Килиан может творить магию с Францией»
Госсекретарь США поблагодарил президента Франции за то, что Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».
В четверг Энтони Блинкен и Эммануэль Макрон встретились в США. Госсекретарь Штатов, который в юности провел несколько лет во Франции и свободно говорит на французском языке, высказался о футболе на встрече.
«Франция приняла меня, обучила, вдохновила. Эти годы дали мне любовь на всю жизнь – любовь к соккеру. Точнее, к футболу. И любовь к «ПСЖ».
Так что, хоть я очень горжусь тем, что поддерживаю Соединенные Штаты на чемпионате мира, я рад, что Килиан Мбаппе может творить магию со сборной Франции.
Господин президент, спасибо, что удержали Мбаппе в «ПСЖ», – сказал Блинкен под смех присутствующих.
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