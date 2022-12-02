Градиленко о промахах Лукаку: «Как так можно? Удивился, когда он пробил пузом. Ромелу – мастер, но сказывается, когда пропускаешь много времени»

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Дмитрий Градиленко высказался о нереализованных моментах Ромелу Лукаку.

Нападающий сборной Бельгии упустил четыре голевых возможности в матче ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:0).

«Голову подставь – и все. Я не понял, почему он не забил.

Все говорят: опытный, мастеровитый. Он реально мастер. Сколько он прошел этих команд? Он играл на разных уровнях, в том числе и на высочайшем.

Но, наверное, это все-таки сказывается, когда ты пропускаешь много времени. Ну как так можно было? Я вообще удивился, когда он пробил пузом», – сказал Градиленко в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.

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