Мартинес о вылете с ЧМ-2022: «Бельгия создала много моментов против Хорватии, я ни о чем не жалею. Уходим с высоко поднятыми головами»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался после ничьей с Хорватией (0:0).
«Сегодня мы снова были собой.
Выиграть матч чемпионата мира нелегко. В первом туре мы победили Канаду, но не были собой. Во втором туре мы заслуженно уступили Марокко, потому что не были готовы.
Сегодня же мы создали много моментов, так что я ни о чем не жалею. Мы покидаем ЧМ-2022 с высоко поднятыми головами.
Конечно, вылет на групповом этапе Бельгию не устраивает. Мы хотели пройти дальше, но этого же хочет и любая другая сборная.
Это лучший турнир на свете. На прошлом ЧМ мы выиграли три матча в группе, как и на Евро. Но потом тоже вылетели. Ощущения у меня такие же сейчас, как и тогда. Но с таким поражением я могу смириться», – сказал Мартинес.
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