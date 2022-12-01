Мартинес о вылете с ЧМ-2022: «Бельгия создала много моментов против Хорватии, я ни о чем не жалею. Уходим с высоко поднятыми головами»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался после ничьей с Хорватией (0:0).

«Сегодня мы снова были собой.

Выиграть матч чемпионата мира нелегко. В первом туре мы победили Канаду, но не были собой. Во втором туре мы заслуженно уступили , потому что не были готовы.

Сегодня же мы создали много моментов, так что я ни о чем не жалею. Мы покидаем с высоко поднятыми головами.

Конечно, вылет на групповом этапе Бельгию не устраивает. Мы хотели пройти дальше, но этого же хочет и любая другая сборная.

Это лучший турнир на свете. На прошлом ЧМ мы выиграли три матча в группе, как и на Евро. Но потом тоже вылетели. Ощущения у меня такие же сейчас, как и тогда. Но с таким поражением я могу смириться», – сказал Мартинес.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ