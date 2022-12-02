Киммих о вылетах Германии на ЧМ: «Я ассоциируюсь с этими неудачами. Очень боюсь провалиться в психологическую яму. Худший день в карьере»
Йозуа Киммих назвал вылет с ЧМ-2022 худшим днем в карьере.
Несмотря на победу над Коста-Рикой (4:2), сборная Германии заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.
– Какую роль сыграл фоновый шум на этом турнире, например, политические вопросы?
– Мы уже почти привыкли к этому с прошлого чемпионата мира. То же самое было и на этом. В принципе, важно, чтобы мы использовали свой голос, но в первую очередь мы футболисты и должны концентрироваться на спорте.
– Насколько тяжело вылет дался вам лично?
– Сегодня худший день в моей карьере. Если оглянуться, то в 2018-м мы облажались, на прошлом Евро облажались. Я стал частью сборной в 2016-м, до этого Германия всегда доходила до полуфинала. Затем прихожу я, и мы дважды не выходим из группы.
Мне нелегко с этим справляться, потому что я ассоциируюсь с этими неудачами. Это не то, чего ты хочешь. Я очень боюсь провалиться в [психологическую] яму.
– Это удивительно честные слова. Есть ли у вас мысли об уходе из сборной?
– Нет, ни единой, – сказал полузащитник «Баварии».
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