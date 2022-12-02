Флик о Германии: «Нам нужно работать иначе и фокусироваться на новом поколении футболистов»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвел итоги .

– Мы только что вылетели. Вы знаете меня и мою команду. Знаю, что мы можем быстро восстановиться от этого. Мы посмотрим, каким должно быть наше будущее и как применять наши идеи.

– Может, нам стоит посмотреть на потенциал сборной и подумать по-другому?

– Нам нужно работать по-другому. Годами мы говорим о новом вратаре, новых фланговых защитниках. Надо фокусироваться на новом поколении футболистов в ближайшие 10 лет.

– Мусиала – тот, вокруг кого стоит строить команду?

– Сложно говорить об одном игроке после такого матча. Жаль, что такой игрок не может продолжить игру на ЧМ. Он фантастический, невероятный, его качества и техника… У нас есть таланты в команде, но надо сказать, что Джамал тренировался и учился в Англии. Так что надо делать выводы о том, как мы работаем с талантами.

– Что сделали бы по-другому?

– Мы хорошо сыграли с Испанией, матч с Японией мы проиграли после 65-й минуты. Гюндоган и Горетцка – топ-игроки в своих клубах и не должны допускать ошибок. Я очень критичный человек, нам нужно все переоценить и пересмотреть, – передает слова Флика корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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