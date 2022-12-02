Тренер Коста-Рики про 2:4: «Респект Германии. Мы проиграли, но показали, что такое Коста-Рика»
Главный тренер Коста-Рики подвел итоги матча с Германией (2:4).
– Что случилось? Вы же вышли на несколько минут в плей-офф. Что поменяли?
– Вы видели, что произошло в первой игре. Мы помним, с какими трудностями проходили на чемпионат мира. Наш шанс был – 10% для попадания на чемпионат мира.
Уходим с грустью из-за матча с Японией. Не потому что проиграли, а потому как это было. Это сложно объяснить. Мы были собой и с Японией, и сегодня. Главное – что нужно огромное пространство для роста. Многое нужно менять, но у нас много молодых игроков, у которых впереди большое будущее.
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Мы старались идти вперед и выйти вперед. Нормально, что когда выходишь вперед, пытаешься удержать счет. Мы отошли слишком сильно назад против такой сильной команды. Мы играли хорошо в последние 30 минут. Но надо отдать респект Германии.
У меня была возможность поговорить с Фликом. Мы могли выиграть, сыграть вничью и проиграть. Проиграли, но показали, что такое Коста-Рика. Очень горжусь командой. Эта команда – особенная. Горжусь больше, чем когда-либо, – передает слова Луиса Фернандо Суареса корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
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