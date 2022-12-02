«Нобоа – лучший в РПЛ. Он может играть с закрытыми глазами». Гаранин о хавбеке «Сочи»

высказался о хавбеке .

«Для меня он лучший футболист в нашем чемпионате. Да, сравнивать его с зенитовскими бразильцами тяжело, они просто за счет молодости, скорости могут быть сильнее, но Нобоа может играть в футбол с закрытыми глазами.

Смешно слышать, что и я, и он конфликтные люди. Это не так. Крис внутри команды своими улыбками, шутками наводит атмосферу. Для меня хорошее качество — когда человек может смеяться над своими ошибками. Если Крис на тренировке споткнется случайно, то он смеется, шутит над этой ситуацией, и это превращается в положительный импульс для команды.

Нобоа вернулся, когда нужно, и показал всем, что он очень важный футболист для «Сочи». Он любит эту команду. Вся информация, связанная с его возможным уходом, была связана только с тем, что пришел какой-то там Гаранин и посадил лучшего игрока прошлого сезона на лавку. Не более того.

Хотел ли он перейти в ЦСКА? Даже если он и хотел, мы с руководством сказали ему: «Крис — солнце, море, играй!» — сказал экс-тренер «Сочи» в эфире телеканала «Россия 24».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ