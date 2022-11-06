«Сочи» намерен предложить 37-летнему Нобоа новый контракт. У него 10 голов в 15 матчах Мир РПЛ

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«Сочи» предложит новый контракт 37-летнему хавбеку Кристиану Нобоа.

По данным «РБ Спорт», руководство южан довольно игрой эквадорца в этом сезоне и рассматривает возможность продления контракта с ним. Срок действующего соглашения хавбека с «Сочи» рассчитан до лета 2023 года.

Нобоа присоединился к «Сочи» летом 2019 года. В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах Мир РПЛ.

Полную статистику хавбека, которому в апреле исполнится 38 лет, можно найти здесь.

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