«Сочи» намерен предложить 37-летнему Нобоа новый контракт. У него 10 голов в 15 матчах Мир РПЛ
«Сочи» предложит новый контракт 37-летнему хавбеку Кристиану Нобоа.
По данным «РБ Спорт», руководство южан довольно игрой эквадорца в этом сезоне и рассматривает возможность продления контракта с ним. Срок действующего соглашения хавбека с «Сочи» рассчитан до лета 2023 года.
Нобоа присоединился к «Сочи» летом 2019 года. В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах Мир РПЛ.
Полную статистику хавбека, которому в апреле исполнится 38 лет, можно найти здесь.
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