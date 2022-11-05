Нобоа пропустит 3-4 недели из-за травмы. У футболиста «Сочи» 10 голов в 15 матчах сезона Мир РПЛ

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия травмы Чемпионат.com Сочи Футбол

Кристиан Нобоа пропустит несколько недель из-за травмы.

Полузащитник «Сочи» не сыграл против «Спартака» (1:1) в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы – у меня надрыв икроножной мышцы. Пропущу около трех-четырех недель», – заявил эквадорец.

37-летний футболист забил 10 голов (6 с пенальти) в 15 матчах нынешнего сезона.

На данный момент сочинская команда занимает девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные