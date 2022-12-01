Ельцин забил Германии. Это первый гол хавбека Коста-Рики на ЧМ – на третьем турнире
Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда забил Германии на ЧМ-2022.
30-летний футболист, представляющий «Эредиано», сравнял счет в матче на 58-й минуте.
Это первый гол игрока, названного в честь бывшего президента России Бориса Ельцина, на чемпионатах мира. Он играет на ЧМ в третий раз.
Подробно со статистикой Техеды можно ознакомиться здесь.
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