Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда забил на .

30-летний футболист, представляющий , сравнял счет в матче на 58-й минуте.

Это первый гол игрока, названного в честь бывшего президента России Бориса Ельцина, на чемпионатах мира. Он играет на ЧМ в третий раз.

Подробно со статистикой Техеды можно ознакомиться здесь.

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