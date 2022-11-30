Тренер Японии об игре с Испанией: «Надеюсь, этот матч вдохновит японский народ. Рассчитываем на положительный результат»

Главный тренер сборной Японии поделился мнением об игре Испании.

Японцы встретятся со сборной Испании в 3-м туре группового этапа . Матч пройдет 1 декабря.

«Испания – очень хорошая команда в тактическом плане, но и технически они очень сильны.

на скамейке, отличные технические качества, динамика – все это делает их отличной командой и сложным соперником.

На чемпионате мира каждая игра важна, но эта еще важнее, потому что мы играем за место в плей-офф. Мы должны отдать все силы, я и мой тренерский штаб – тоже. Мы надеемся, что справимся с этой задачей. И мы рассчитываем на положительный результат.

Конечно, мы не хотим, чтобы нас критиковали. Но будь то похвала или критика, японские болельщики все больше и больше понимают в футболе. У них есть свое мнение, и это хорошо, потому что это показывает, что футбол охватывает все больше и больше японской публики. Кроме того, у каждого есть свое мнение, и оно разное.

Я сказал своим игрокам, что мы представляем нашу страну и должны делать это с гордостью, сражаясь всеми силами и умениями против наших завтрашних соперников. Это то, чего мы хотим.

Я хотел бы, чтобы мои игроки играли свободно, и тогда они будут лучше приняты японскими болельщиками. Я надеюсь, что мои игроки сыграют завтра так, что это вдохновит японский народ», – сказал Хадзиме Мориясу на пресс-конференции.

Перед заключительным туром Испания лидирует в таблице группы Е с 4 очками. У Японии и Коста-Рики по 3 очка. Германия, набравшая 1 балл, идет последней.

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