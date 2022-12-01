ЧМ-2022. Хорватия против Бельгии, Германия сыграет с Коста-Рикой, Испания – с Японией

сыграет с Бельгией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в четверг сыграет с , – с Коста-Рикой, – с Японией.

ЧМ-2022

3-й тур

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ