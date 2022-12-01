ЧМ-2022. Хорватия против Бельгии, Германия сыграет с Коста-Рикой, Испания – с Японией

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Сборная Хорватии сыграет с Бельгией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в четверг Канада сыграет с Марокко, Германия – с Коста-Рикой, Испания – с Японией. 

ЧМ-2022

3-й тур

Группа E

Япония – Испания
Дата проведения
1 декабря, 22.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Коста-Рика – Германия
Дата проведения
1 декабря, 22.00, «стадион Аль-Байт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Хорватия – Бельгия
Дата проведения
1 декабря, 18.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Канада – Марокко
Дата проведения
1 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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