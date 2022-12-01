ЧМ-2022. Хорватия против Бельгии, Германия сыграет с Коста-Рикой, Испания – с Японией
Сборная Хорватии сыграет с Бельгией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в четверг Канада сыграет с Марокко, Германия – с Коста-Рикой, Испания – с Японией.
3-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.00, «стадион Халифа»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.00, «стадион Аль-Байт»
Группа F
- Дата проведения
- 1 декабря, 18.00, «стадион Ахмед бин Али»
- Дата проведения
- 1 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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