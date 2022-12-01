Златко Далич: «Гвардиол – лучший центральный защитник в мире»

Тренер сборной назвал лучшим центральным защитником мира.

заявил об этом после матча с Бельгией (0:0).

– Кто был лучшим в составе Хорватии?

– Я бы не стал кого-то выделять, мы были командой. Перишич спас нас, Модрич отработал сзади.

Гвардиол – лучший лучший центральный защитник в мире. Он играет так зрело. Потрясающе! Он с таким изяществом контролирует мяч, – сказал Далич.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ