Златко Далич: «Гвардиол – лучший центральный защитник в мире»
Тренер сборной Хорватии назвал Йошко Гвардиола лучшим центральным защитником мира.
Златко Далич заявил об этом после матча с Бельгией (0:0).
– Кто был лучшим в составе Хорватии?
– Я бы не стал кого-то выделять, мы были командой. Перишич спас нас, Модрич отработал сзади.
Гвардиол – лучший лучший центральный защитник в мире. Он играет так зрело. Потрясающе! Он с таким изяществом контролирует мяч, – сказал Далич.
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