Златко Далич: «Гвардиол – лучший центральный защитник в мире»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Иван Перишич ЧМ-2022 Златко Далич Йошко Гвардиол Футбол

Тренер сборной Хорватии назвал Йошко Гвардиола лучшим центральным защитником мира.

Златко Далич заявил об этом после матча с Бельгией (0:0).

– Кто был лучшим в составе Хорватии?

– Я бы не стал кого-то выделять, мы были командой. Перишич спас нас, Модрич отработал сзади.

Гвардиол – лучший лучший центральный защитник в мире. Он играет так зрело. Потрясающе! Он с таким изяществом контролирует мяч, – сказал Далич.

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