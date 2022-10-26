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Бывший главный тренер «МЮ» в интервью журналисту Bild Кристиану Фальку рассказал, что хотел усилить команду в январское трансферное окно в прошлом сезоне.

Помимо Мораты, который тогда выступал за «Ювентус», и Холанда, игравшего в минувшем сезоне за , немец планировал подписать еще несколько новичков на разные позиции.

Рангник просил руководство «Юнайтед» приобрести ( , тогда – ), , (оба – ) и ( , тогда – ).

Тем не менее боссы «МЮ» в прошлом сезоне отказались от зимних трансферов.