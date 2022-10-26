Рангник хотел подписать в «МЮ» Холанда, Морату, Влаховича и Гвардиола в январе

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Ральф Рангник хотел пригласить в «Манчестер Юнайтед» Эрлинга Холанда и Альваро Морату.

Бывший главный тренер «МЮ» в интервью журналисту Bild Кристиану Фальку рассказал, что хотел усилить команду в январское трансферное окно в прошлом сезоне.

Помимо Мораты, который тогда выступал за «Ювентус», и Холанда, игравшего в минувшем сезоне за «Боруссию», немец планировал подписать еще несколько новичков на разные позиции.

Рангник просил руководство «Юнайтед» приобрести Душана Влаховича («Ювентус», тогда – «Фиорентина»), Кристофера Нкунку, Йошко Гвардиола (оба – «РБ Лейпциг») и Луиса Диаса («Ливерпуль», тогда – «Бенфика»).

Тем не менее боссы «МЮ» в прошлом сезоне отказались от зимних трансферов.

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