Канада — Марокко — 1:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 01.12.2022

В группе F на Чемпионате мира по футболу в Катаре в заключительном туре на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе встретились сборные Канады и Марокко. Североамериканцы оставили о себе хорошее впечатление, но для них этот матч уже ничего не решал, а вот сборной Марокко нужно было набирать хотя бы одно очко, чтобы выйти в ⅛ финала. Более того, вполне реально было занять первое место в группе.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Уже с первых минут матча стало понятно, кому победа нужнее. Марокканцы пошли вперед и уже на 4-й минуте заставили ошибиться вратаря сборной Канады Милана Боряна. За пределами штрафной площади голкипер выбил мяч прямо на Хакима Зиеша, и игрок сборной Марокко поразил пустые ворота. На этом «атласские львы» не успокоились и продолжили давление. Атаки следовали одна за другой. Лишь спустя пятнадцать минут после начала встречи канадцы несколько пришли в себя и отодвинули игру к центру ворот. Когда показалось, что игра выравнивается марокканцы удвоили преимущество в счете. Ашраф Хакими со своего фланга сделал длинную передачу вперед и Юссеф Эн-Несири включил пятую передачу, убежал от защитников и из пределов штрафной площади пробил в угол ворот. Атаковать подопечные Валида Реграги не перестали, но и канадцы продолжали отвечать и заставили ошибиться защитника Найефа Агерда. После прострела канадца Сэма Адекугбе в штрафную Агерд срезал мяч в собственные ворота. В добавленное время Эн-Несири отличился вновь, но сделал это из положения вне игры.

Второй тайм начался с позиционных атак канадцев, а марокканцы попытались ловить соперника на контратаках. Ближе к середине тайма инициатива уже полностью перешла к сборной Канады, но до опасных моментов у ворот ни у тех, ни у других не доходило. Реграги на атаки канадцев отреагировал тройной заменой. Освежить игру своей команды решил и главный тренер «кленовых листьев» Джон Хердман. Самым активным у канадцев оставался Альфонсо Девис. Раз за разом он пытался проникнуть в штрафную, но защитники ошибок не допускали. На 71-й минуте канадцы заработали право на угловой и после подачи возник реальный голевой момент. Атиба Хатчинсон пробил головой с линии вратарской, и мяч от перекладины ударился о линию ворот. Стало понятно, что марокканцы играют с огнем. На 80-й минуте у них получилась стремительная контратака, но Абдерразак Амдалла просто передержал мяч и потерял его. Под занавес основного времени вратарь Яссин Буну чуть было не допустил ошибку в своей штрафной площади, но две голевых оплошности для сборной Марокко было бы слишком. В добавленное время даже Борян пошел в штрафную сборной Марокко, но тщетно. «Атласские львы» занимают первое место в группе.

Видеообзор матча Канада — Марокко