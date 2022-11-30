Крис Саттон: «Забудьте про «руку Бога» Марадоны, теперь в моде «волосы Бога» Роналду. Бесстыдно! У Месси контракт с adidas – уверен, это приведет к теориям заговора»

Крис Саттон эмоционально высказался о первом голе в игре с (2:0).

На 54-й минуте сборная Португалии открыла счет в матче с Уругваем. Сперва гол был записан на Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок, вероятно, не коснулся мяча головой. Поэтому мяч переписали на Бруну Фернандеша, который выполнял передачу в штрафную.

Федерация футбола Португалии хотела направить ФИФА доказательства того, что гол забил Роналду, однако благодаря данным с датчика стало известно, что форвард не коснулся мяча головой перед голом.

«Забудьте про «руку Бога» , сейчас в моде «волосы Бога» .

Звезда сборной Португалии отреагировала на этот гол так, словно касание мяча головой было. Бесстыдно! К сожалению для Роналду, в мяче от adidas есть датчик. Графика подтвердила, что мяч пролетел мимо него.

Уверен, тот факт, что у контракт с adidas, а у Роналду – с Nike, приведет к появлению забавных теорий заговора! Но даже после повторов во время трансляции мне казалось, что касания не было.

Важно отметить тот факт, что если бы не Роналду, то вратарь сборной Уругвая Серхио Рочет поймал бы мяч после навеса Фернандеша. Прыжок Роналду был необходимым, но не нужно пытаться претендовать на гол, который ты не забивал!

В моей жизни было много навесов. Ты всегда знаешь, коснулся ли мяча. Даже если касание было совсем легким. Но я не могу вспомнить, чтобы хоть раз пытался лишить партнера по команде гола.

Но Роналду не получит это от ФИФА, сколько бы сообщений ни отправил Пирсу Моргану! Когда Роналду праздновал, дело было не в команде, а только в нем самом. Роналду – это только про Роналду», – написал бывший нападающий «Челси» и сборной Англии в колонке для Daily Mail.

Битва Роналду за гол – фу. Бруну Фернандеш – жертва нарциссизма Криштиану

😠⚽️ Роналду не успокаивается и хочет гол Уругваю себе. В деле уже ФИФА и технологии adidas