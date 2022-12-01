Рио Фердинанд: «Месси – инопланетянин, он другой. Иногда Лео выглядит незаинтересованным, а потом – бац, зажигает игру»

восхитился игрой в матче против сборной .

обыграла поляков в 3-м туре группового этапа (2:0).

«Он создал пару моментов, когда ты просто восклицаешь «вау». Он был даже не в лучшей форме, но три или четыре лучших обводки в матче сделал Месси, три или четыре лучших паса в матче отдал Месси, и он был лучшим игроком на поле.

Он инопланетянин, он другой, нет никого похожего на него. Когда смотришь его игру вживую, ты внимательно наблюдаешь за ним, и иногда он выглядит незаинтересованным, а потом – бац, он зажигает игру», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью BBC.

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